Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

85,24 EUR -2,83% (11.10.2022, 10:25)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

84,88 EUR -2,77% (11.10.2022, 10:11)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (11.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Der Börsengang der Porsche AG liege schon wieder zwei Wochen zurück. Ausgegeben zu 82,50 Euro habe sich die Aktie seitdem sehr zufriedenstellend entwickelt, was allerdings zum Teil auf Stützungskäufe der Konsortialbanken zurückzuführen sei. Diese Form der Unterstützung werde es jetzt nicht mehr geben.Wie Volkswagen am Dienstag mitteile, hätten die am Börsengang der Porsche AG beteiligten Konsortialbanken ihre Stützungskäufe frühzeitig beendet. Grund sei die gute Kursentwicklung der Porsche-Aktie.Die Bank of America als Stabilisierungsmanagerin der beteiligten Banken habe bereits vergangene Woche mitgeteilt, 3,8 Millionen Aktien für fast 313 Millionen Euro gekauft zu haben. Zu weiteren Käufen sei es demnach nicht gekommen. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Vorzüge reduziere sich entsprechend auf brutto 9,1 Milliarden Euro. Als Frist für Stabilisierungskäufe nach dem Börsengang seien laut Wertpapierprospekt höchstens die ersten 30 Kalendertage vorgesehen gewesen.Der Streubesitz der an der Börse notierten Porsche-AG-Vorzüge belaufe sich den Angaben von VW zufolge auf 24,2 Prozent. Etwas mehr als 110 Millionen der Vorzugspapiere seien demnach im Umlauf. In einem weiteren Schritt würden 25 Prozent plus eine Aktie der stimmberechtigten Porsche-AG-Stammaktien an die VW-Eigentümerholding Porsche Automobil Holding SE gehen. In dieser würden die Familien Porsche und Piech ihre Anteile am VW-Konzern - und nun auch ihre direkte Beteiligung an dem Sportwagenbauer mit dem Familiennamen bündeln. Über den Kauf der Stammaktien würden sie sich auf diesen wieder Zugriff über eine Sperrminorität sichern.Die Porsche-Aktie bleibt aber aussichtsreich und auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Thomas Bergmann. (Analyse vom 11.10.2022)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link