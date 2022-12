Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (22.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Der Aufstieg in die Königsklasse der deutschen Aktien habe die Papiere der Porsche AG nur kurz gestützt. Nach dem Kursanstieg am Montag seien sie am Dienstag weiter zurückgefallen - den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Der Trend habe sich am Mittwoch fortgesetzt. Während der DAX zugelegt habe, sei die Aktie der Porsche AG der größte unter lediglich drei Verlierern im deutschen Leitindex gewesen.Seit dem Rekordhoch vor gut einem Monat sei der Trend bei dem Sportwagenbauer negativ. Ende November, nach einem Kursplus von bis zu 36 Prozent seit dem Börsengang Ende September, seien unter Analysten erste kritische Stimmen hinsichtlich der Bewertung aufgekommen. Die Aktie des Sportwagenherstellers sei ähnlich teuer wie das Flaggschiff des Hauses, der Porsche 911, habe etwa der Bernstein-Analyst Daniel Roeska am Tag nach dem Kurs-Höhepunkt in einer Studie geschrieben. Seitdem sei der Kurs nun schon um fast 18 Prozent abgesackt. Im Vergleich zum Ausgabepreis von 82,50 Euro lägen die Titel aktuell noch mit fast 12 Prozent im Plus.Anleger sollten sich von dem Rücksetzer nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Der Aktionär" bleibe bei seiner positiven Einschätzung für die Aktie der Porsche AG.Entscheidend bleibe die Elektro-Strategie von CEO Oliver Blume und seinem Team. Hier habe Porsche einige Trümpfe in der Hinterhand. Der Taycan komme bei den Kunden gut an und steuere aktuell 13,7 Prozent zum Gesamtabsatz bei. 2024 komme der eMacan.Nicht zu vergessen seien die Modelle Cayenne und Panamera, die laut Porsche 2024 oder 2025 nicht mehr als Hybridmodelle, sondern auch als Stromer vom Band laufen sollten.Laufe alles nach Plan und komme es zu keinen weiteren Verzögerungen durch die Software-Sparte, wäre Porsche der schnellste in Sachen Elektrifizierung unter den Autobauer der alten Garde. Die Aktie sei im Vergleich zu Tesla oder Ferrari noch immer nicht zu teuer.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2022)