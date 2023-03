Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

114,90 EUR +0,26% (23.03.2023, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

115,10 EUR -0,26% (23.03.2023, 10:08)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (23.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) hat mit 309.884 abgesetzten Autos auf den ersten Blick ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 absolviert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Plus belaufe sich auf 2,6 Prozent. Doch damit habe die Sportwagentochter von Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) etwas schlechter abgeschnitten als erwartet, was sich im Erlös zeige: Mit plus 13,6 Prozent auf 37,6 Mrd. Euro habe der Börsenneuling unter der anvisierten Spanne von 38 Mrd. bis 39 Mrd. Euro gelegen. CEO Oliver Blume sei dennoch zufrieden: "Wir haben unter schwierigen Rahmenbedingungen das mit Abstand stärkste Ergebnis in der Geschichte von Porsche erreicht."In diesem Jahr solle der Umsatz auf 40 Mrd. bis 42 Mrd. Euro zulegen. Das wären mindestens sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gewinnmarge des operativen Ergebnisses solle zwischen 17 und 19 Prozent liegen, nachdem sie im vergangenen Jahr wie erwartet von 16 auf 18 Prozent gestiegen sei. Basis für die Zuversicht seien die gut gefüllten Auftragsbücher. Das über längere Zeit verschobene vollelektrische neue Modell vom Macan solle 2024 zu den Kunden kommen. Das Management wolle nun das langfristige Ziel einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent angehen.Analysten hätten auf das Zahlenwerk gemischt reagiert. Berenberg etwa habe das Kursziel für von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Hingegen komme das US-Analysehaus Bernstein Research bei einem von 85 auf 87 Euro angehobenen Kursziel weiterhin auf die Einstufung "underperform". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt mit 107,59 Euro knapp sieben Prozent unter der aktuellen Notiz, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2023)Börsenplätze Porsche AG-Aktie: