Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (12.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Porsche AG-Aktie habe in dieser Woche die Gewinne seit dem Börsengang nicht behaupten können und sei am Dienstag im Tief bis auf den Ausgabepreis von 82,50 Euro zurückgefallen. Am Mittwoch zeichne sich allerdings wieder ein anderes Bild ab, die Aktie könne sich deutlich erholen. Ein Grund dafür sei die heutige Aufnahme in den MSCI World.Der breit gestreute Aktienindex versuche die Entwicklung der Aktienmärkte aus Industrieländern nachzubilden. Die Aufnahme in den Index dürfte zusätzliches Anlegerinteresse nach sich ziehen, da börsengehandelte Fonds, welche Indices real nachbilden würden, entsprechend umschichten und umgewichten müssten. Ähnlich dürfte sich auch eine potenzielle Aufnahme in den DAX bemerkbar machen. Diese sei aber frühestens im Dezember möglich. Auch eine positive Studie der Privatbank Berenberg dürfte die Porsche AG-Aktie heute stützen.Dank der positiven Nachrichten präsentiere sich die Porsche AG-Aktie auch nach dem Wegfall der Stützungskäufe stark und notiere am Mittwochnachmittag rund 2% im Plus. Nicht zuletzt dank der guten Elektrostrategie habe die Porsche AG noch reichlich Potenzial, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2022)