Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (28.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Porsche AG-Aktie habe einen Start nach Maß hingelegt. Bereits wenige Wochen nach dem erfolgreichen Börsengang sei das Papier des Luxus-Autobauers in die Königsklasse, den DAX, aufgestiegen.Seit dem Rekordhoch vor gut einem Monat sei der Trend bei dem Sportwagenbauer negativ. Ende November, nach einem Kursplus von bis zu 36 Prozent seit dem Börsengang Ende September, seien unter Analysten erste kritische Stimmen hinsichtlich der Bewertung aufgekommen. Die Aktie des Sportwagenherstellers sei ähnlich teuer wie das Flaggschiff des Hauses, der Porsche 911, habe etwa der Bernstein-Analyst Daniel Roeska geschrieben.sei die Aktie wirklich zu teuer? Fakt sei, dass zum Beispiel der Trendsetter der E-Mobility-Szene, Tesla, noch immer auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 3,0 komme. Luxus-Schlitten-Hersteller Ferrari bringe ein KUV von 6,5 auf die Waage. Porsche spendiere der Kapitalmarkt derzeit ein KUV von 2,1. Das KGV für 2023 laute 17. Ferrari komme auf 38, Tesla auf 33.Entscheidend sei und bleibe die Elektro-Strategie von Porsche-CEO Oliver Blume und seinem Team. Hier habe Porsche einige Trümpfe in der Hinterhand.Nicht zu vergessen seien die Modelle Cayenne und Panamera, die 2024 oder 2025 nicht mehr nur als Hybridmodelle, sondern auch als reine Stromer gebaut würden. Voraussetzung dafür sei, dass es zu keiner weiteren Verzögerung durch die Software-Sparte komme, die zuletzt für eine Verschiebung des eMacan um ein Jahr gesorgt habe.Porsche CEO Oliver Blume habe einen klaren Plan. Die Elektro-Strategie stimme. Der Taycan komme bei den Kunden sehr gut an, weitere Stromer würden peu à peu ausgerollt. Unter 90 Euro haben Anleger die Möglichkeit, die Position Stück für Stück auf- beziehungsweise auszubauen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Porsche AG-Aktie. (Analyse vom 28.12.2022)