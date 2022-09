Laut Jochen Kauper von "Der Aktionär" ist die Porsche AG-Aktie ein Investment wert. (Analyse vom 30.09.2022)



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (30.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz der angespannten Lage an den Finanzmärkten habe der Sportwagenbauer Porsche AG am Donnerstag einen guten Börsenstart hingelegt. Im Tageshoch habe die Aktie bei 86,76 Euro notiert. Sei das Papier ein Investment wert?Sicherlich hätten sich einige Marktteilnehmer mehr vom Porsche IPO erhofft. "Der Sportwagenbauer Porsche hat in äußerst unsicheren Zeiten den Schritt auf das Frankfurter Parkett gewagt", habe der Marktexperte, Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets, betont. In einem Börsenjahr, in dem der DAX wegen Inflationssorgen, Rezessionsängsten und geopolitischer Unsicherheit bislang knapp 25 Prozent verloren habe, sei die Erstnotiz "kein Knaller, aber ein Erfolg".Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer habe im Interview mit "Der Aktionär TV" vor allem auf die aktuelle Situation hingewiesen: "Man muss das Umfeld anschauen." Vor diesem Hintergrund sei der erste Kurs von 84,00 Euro durchaus ein gutes Ergebnis gewesen, so Dudenhöffer. Privatanleger sollten die aktuellen Kurse allerdings als Chance wahrnehmen. Denn der Sportwagenbauer habe ohne Zweifel die Chance durchzustarten.Sei die Porsche AG-Aktie bei Kursen um 86,50 Euro eine Wette wert?Was die Elektro-Strategie von Porsche betreffe, so steuere man einer spannenden Zukunft entgegen. Tesla zeige, welche Margen hier möglich seien. Ein Verbrennungsmotor habe inklusive Getriebe rund 1.400 Teile. Ein Elektromotor komme inklusive Batterie auf 200. Solle heißen: Hier seien weitaus höhere Margen in Zukunft drin.Mit dem vollelektrischen Modelle Taycan habe Porsche eine erste Duftmarke gesetzt. 2021 seien mehr als 41.296 Modelle davon verkauft worden. Plus 106 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Immerhin seien das bereits 13,7 Prozent der Gesamtverkäufe.Der Hybrid-Bolide Cayenne komme ebenfalls bei den Käufern an, wie auch der Panamera, ebenfalls als Hybridauto aufgesetzt. Beide würden ebenfalls bald als reine Stromer ausgerollt, wie auch der Macan, der im Moment im Porsche-Stall das meistverkaufte Modell sei. Kurzum: Die Margen würden durch die Stromer-Strategie weiter steigen.