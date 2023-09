Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

100,15 EUR -0,20% (13.09.2023, 09:00)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

100,15 EUR -0,69% (12.09.2023, 17:35)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (13.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Herbe Klatsche für die erfolgsverwöhnte Aktie der Porsche AG. Die Privatbank Berenberg habe das Papier abgestuft. Das Kursziel sei von 125 auf 117 Euro gesenkt worden. Die Nachfrage nach Luxus bleibe robust, aber dennoch zyklisch, habe Analyst Romain Gourvil geschrieben.Skeptisch sehe auch Analyst Daniel Roeska vom Analysehaus Bernstein Research die Aktie der Porsche AG. Sein Kursziel laute 91 Euro. Auch aus technischer Sicht sei die Porsche-Aktie in den letzten Wochen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Seit dem Hoch bei 120,34 Euro sei das Papier auf knapp 102,15 Euro zurückgefallen.Die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro scheine sich allerdings als Support für die Aktie heraus zu stellen Zuletzt jedenfalls sei trotz der negativen Analystenstimmen die Kaufbereitschaft zurückgekehrt.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Porsche AG-Aktie. Stärkere Rücksetzer sind nach wie vor Kaufchancen. (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link