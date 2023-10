Auf dem aktuellen Niveau ist eine Anfangsposition vertretbar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Langfristig seien Kurse von 140 Euro möglich. (Analyse vom 12.10.2023)



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (12.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Porsche AG-Aktie habe am Mittwoch nach Gesprächen mit Analysten die lang ersehnte Erholung gestartet. Der Autotitel sei auf 93,34 Euro und damit über ihre 21-Tage-Linie geklettert. Diese sei für Charttechniker ein Maß für den kurzfristigen Trend.Grund für die Zugewinne bei der Aktie sei eine Telefonkonferenz der Porsche AG für Branchenexperten und Investoren gewesen. Wegen der höheren Verfügbarkeit von Produkten hätten sich die zunächst lahmen Umsätze zuletzt gebessert, habe es geheißen. Der Absatz bei Endkunden dürfte sich im dritten Quartal in etwa auf Vorjahresniveau bewegen. Porsche habe die Bestellungen als "robust" kommentiert, während die Preisdurchsetzung "intakt" bleibe. Börsianer hätten zudem darauf verwiesen, dass das Vertrauen in die Jahresziele tendenziell gestärkt worden sei.Noch zur Jahresmitte habe sich die VW-Tochter vorsichtig für den Rest des Jahres gegeben. Man müsse sich zwar keine Sorgen um das zweite Halbjahr machen, habe nun Finanzchef Lutz Meschke gesagt. Dennoch bleibe Porsche aufgrund des herausfordernden Marktumfelds vorsichtig. Die Prognosen habe das Management unangetastet gelassen.Positiv hinzu komme auch eine neue Kaufempfehlung von Oddo BHF am Donnerstag. Das Kursziel der Experten laute 120 Euro.Durch den Rücksetzer sei die Bewertung von Porsche wieder auf ein interessantes Niveau zurückgefallen.Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage 2,0, das KGV 15. Rivale Ferrari komme auf Multiple von 8,8 (KUV) bzw. 44 (KGV).Hinzu komme, dass das Porsche-Management in Sachen E-Mobility einen klaren Plan habe. Eine Art Eisbrecher sei der Taycan gewesen, der nach wie vor gut bei den Kunden ankomme. 2024 komme der Macan als Stromer. 2026 werde der Cayenne und 2027 der Panamera als reine Elektro-Variante ausgerollt. Durch die neuen Modelle eMacan, Panamera und Cayenne werde Porsche seine Produktpalette in den kommenden Jahren Stück für Stück elektrifizieren. Als Ziel für 2030 habe Porsche einen Elektroanteil von 80 Prozent an den Neuauslieferungen ausgegeben.Auch was die Software-Strategie angehe, sehe es danach aus, dass sich Porsche immer mehr vom Mutterkonzern VW abkopple. Zuletzt sei ein Deal mit Mobileye ausgehandelt worden.