Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (06.10.2022/ac/a/nw)



Trotz der miserablen Marktstimmung hat Porsche (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) den Sprung an die Börse geschafft. Wegen der hohen Nachfrage seien die zwischen 76,50 und 82,50 Euro angebotenen Papiere am oberen Ende zugeteilt worden. Inklusive Mehrzuteilungsoption könnten brutto bis zu 9,39 Mrd. Euro in den Kassen des Konzerns landen. Mit dem Geld wolle Volkswagen Investitionen in Elektromobilität und Digitales vorantreiben. Der Börsenwert auf Basis des Ausgabepreises von 75 Mrd. Euro sei niedriger als vor den jüngsten Börsenturbulenzen erwartet worden sei, aber im Rahmen dessen, was Analysten zuletzt prognostiziert hätten.Bereits im Vorfeld des Börsengangs habe Volkswagen kräftig die Werbetrommel gerührt. Mit Erfolg: Der Staat Katar habe knapp fünf Prozent der Aktien übernommen. Das Golf-Emirat sei bereits vorher der drittgrößte Aktionär des Gesamtkonzerns gewesen. Ein weiterer Ankerinvestor des Porsche-Börsengangs sei der norwegische Staatsfonds. Daneben seien die US-Fondsgesellschaft T. Rowe Price und die staatliche Investmentgesellschaft ADQ aus Abu Dhabi eingestiegen. Das erfolgreiche IPO mache nun den Weg für die Volkswagen-Aktionäre frei für eine "Sonderdividende in einem Umfang von 49 Prozent der Brutto-Gesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien Anfang 2023".Während vorbörsliche Indikationen noch auf Kurse über 90 Euro hingedeutet hätten, sei der Titel mit 84 Euro in den Handel gestartet. Zwar habe sich der Titel inzwischen bis in den Bereich um 88 Euro nach vorne arbeiten können.