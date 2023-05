Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (25.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Porsche liege im Jahr 2023 gut im Rennen. Der durchschnittliche Verkaufspreis für einen Luxus-Schlitten aus Stuttgart habe im ersten Quartal bei rund 116.000 Euro gelegen. 9.000 Euro höher als im Jahr zuvor. Gute Voraussetzungen, um die Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen. J.P. Morgan sehe für die Porsche AG-Aktie Potenzial bis 140 Euro.J.P. Morgan bleibe für die Aktie der Porsche AG optimistisch. Porsche sei ähnlich wie Ferrari ein Anlagegut der Luxusklasse und werde an der Börse auch so gehandelt, habe Analyst Jose Asumendi in einer Studie geschrieben. Dank seiner Preissetzungsmacht sei Porsche ein sicherer Hafen im zunehmend wettbewerbsintensiveren Massenmarkt. Der Produktzyklus von batteriebetriebenen Fahrzeugen beschleunige das Wachstum und katapultiere den Autobauer in ein SUV-Segment oberhalb des Cayenne. Asumendis Kursziel laute 140 Euro.Die Preissetzungsmacht habe Porsche bereits im ersten Quartal unter Beweis gestellt. Der Durchschnittliche Verkaufspreis pro Auto habe sich um 9.000 auf 116.000 Euro erhöht.Auch der Cayenne solle bis 2026 elektrifiziert werden. Seit Jahren komme das Modell auf starke Verkaufszahlen. Im vergangenen Jahr seien es 95.604 Einheiten gewesen (30,8 Prozent Anteil am gesamten Absatz).Durch die neuen Elektro-Modelle Macan und Cayenne könnte der Anteil der Stromer am gesamten Portfolio bis 2025/2026 auf 40 bis 50 Prozent steigen. Jedoch sollte sich Porsche keine weiteren Verzögerungen beim Roll-out der neuer Elektro-Modelle - wie zuletzt beim eMacan - mehr leisten. Langfristig stimme die Richtung. Die Porsche AG-Aktie bleibt im Auto-Sektor der Favorit von "Der Aktionär", so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Rücksetzer seien Kaufchancen. (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link