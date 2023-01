Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

102,80 EUR -1,44% (24.01.2023, 11:12)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

103,00 EUR -1,25% (24.01.2023, 10:57)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (24.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Schweizer Großbank UBS habe zu Beginn der Handelswoche die Automobil-Branche unter die Lupe genommen. Analyst Patrick Hummel und sein Team sähen dabei weiteres Potenzial für die Aktie der Porsche AG.Das Kursziel für die Porsche AG habe Analyst Patrick Hummel von 105 auf 115 Euro erhöht. Den sich nach Preissenkungen bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) bahnbrechenden Preiskampf in der europäischen und US-amerikanischen Autoindustrie sehe Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie als "Sturm" für die Hersteller, während Zulieferer eher "sichere Häfen" seien. Porsche dürfte bei sehr starken Auslieferungszahlen im Schlussquartal die Zielvorgaben für das Gesamtjahr problemlos erfüllt haben, so Hummel.Bullish hätten sich zuletzt auch die Citigroup und Goldman Sachs gezeigt. Beide sähen für die Aktie der Porsche AG Potenzial bis 120 Euro. Nicht ganz so optimistisch sei Analyst Daniel Roeska von Bernstein Research. Sein Kursziel für die Aktie der Porsche AG laute 84 Euro.Porsche habe einige Trümpfe in der Hand. Der elektrisch angetriebene Taycan komme bei den Kunden gut an, auch wenn die Absätze des Stromers zuletzt etwas zurückgegangen seien. Als Grund habe Porsche-Chef Oliver Blume Lieferketten-Probleme genannt.Porsche-Chef Oliver Blume habe einen klaren Plan. Mit dem Roll-out des eMacan sowie den Modellen Panamera und Cayenne habe Porsche die Chance, den Anteil der Stromer am Gesamtabsatz bis 2025 auf 40 bis 50 Prozent zu steigern.Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben! Stärkere Rücksetzer bei der Porsche AG-Aktie bleiben Kaufchancen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2023)