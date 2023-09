Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (05.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Tesla-Ansiedlung bahne sich in Brandenburg möglicherweise eine nächste Großinvestition an. Nach dpa-Informationen prüfe der Autobauer Porsche den Bau einer Batteriefabrik auf dem Areal des Flugplatzes Schwarzheide/Schipkau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Zunächst hätten die "Lausitzer Rundschau" und die "B.Z." darüber berichtet.Vom Wirtschaftsministerium in Potsdam habe es dazu geheißen: "Tatsächlich können wir uns wie üblich nicht zu etwaigen Ansiedlungsvorhaben äußern und bitten um Verständnis, dass Gespräche vertraulich bleiben müssen." Auch die Wirtschaftsförderung (WFBB), Ansprechpartner für Investoren, ansässige Unternehmen und technologieorientierte Existenzgründungen im Land habe dazu nichts sagen wollen. "Grundsätzlich äußern wir uns nicht zu potenziellen Ansiedlungen", so WFBB-Sprecher, Alexander Gallrein.Nach Angaben von Porsche sei eine Gigafactory der Cellforce Group in Kirchentellinsfurt mit 1,3 Gigawattstunden aktuell im Bau, der Fertigstellungstermin sei für Mitte 2024 avisiert. "Die Porsche AG prüft gemeinsam mit der Cellforce Group darüber hinaus eine potenzielle Skalierung auf über 20 Gigawattstunden an einem zweiten Standort. Die Entscheidung hierfür soll bis Ende 2023 getroffen werden", habe das Unternehmen auf Anfrage mitgeteilt.Das Flugplatzgelände Schwarzheie/Schipkau solle in den kommenden Jahren zu einem Industriegebiet umgewandelt werden. BASF eine sogenannte Luftzerlegungsanlage des französischen Unternehmens Air Liquide in Betrieb genommen worden. Die Anlage werde unter anderem Flüssigprodukte für Air Liquide-Kunden aus der Auto-, Food-, Metall- und Halbleiterbranche herstellen.Die Aktie der Porsche AG habe sich seit ihrem Börsengang im vergangenen Jahr enorm gut entwickelt. Zuletzt sei das Papier aber in eine Korrektur übergegangen."Der Aktionär" bleibt zwar ganz klar optimistisch, aus charttechnischer Sicht wäre aber wichtig, dass die 38-Tage-Linie zurückerobert werden kann, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Porsche AG-Aktie. (Analyse vom 05.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: