Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (03.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Angebot in Sachen E-Mobilität sei bei Porsche bisher noch limitiert. Mit dem Taycan verfüge der Sportwagenbauer über lediglich einen Stromer in seinem Portfolio. Dieser habe sich zwar großer Beliebtheit erfreut, zuletzt sei die Nachfrage jedoch zurückgegangen. Porsche-CEO, Oliver Blume, sehe den Konzern aufgrund der Transformation großem Druck ausgesetzt, habe aber auch Lob übrig.Blume - seit September auch CEO der Porsche-Mutter Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) - habe derin einem Interview erklärt, die Branche, aber auch Porsche selbst, stehe unter großem Veränderungsdruck. In den nächsten fünf Jahren werde sich mehr ändern als in den vergangenen 50 Jahren, erkläre der Manager. Entscheidend dabei sei, dass der Sportwagenbauer eine klare Strategie verfolge und diese auch konsequent umsetze.Porsche habe früher als viele Wettbewerber die Entscheidung pro Elektromobilität getroffen, so Blume. Der Taycan sei ein voller Erfolg geworden, weil es gelungen sei, die Porsche-Gene zu 100 Prozent auf die Elektromobilität zu übertragen, habe der Manager ergänzt.Dementsprechend zuversichtlich blicke der Autobauer auch auf die Zukunft. Als Ziel für 2030 habe Porsche einen Elektroanteil von 80 Prozent an den Neuauslieferzungen ausgegeben. Ein ambitioniertes Ziel, allerdings möchten die Stuttgarter in den kommenden Jahren ihre beiden Top-Seller, die SUVs Macan (2024) und Cayenne (2026), auf den Markt bringen. Deren Marktstart sei aufgrund von Softwareproblemen bei der Konzern-Mutter VW bereits nach hinten verschoben worden.Julian Weber von "Der Aktionär" gibt für die Porsche AG-Aktie das Kursziel von 140 EUR aus. (Analyse vom 03.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.