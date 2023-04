Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (06.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Nach der Vorlage der Zahlen für 2022 und dem Ausblick für 2023 sei es etwas ruhiger um die Porsche AG geworden. Am Donnerstag setze die Investmentbank Goldman Sachs ein Ausrufezeichen. Analyst George Galliers hebe das Kursziel deutlich an.George Galliers von Goldman Sachs sehe für das mittlere Preissegment im Automobil-Bereich einen steigenden Konkurrenzdruck. Deshalb bevorzuge das Analyst die Player im Luxussegment. Seiner Einschätzung nach dürfte das Wettbewerbsrisiko dort geringer sein. Zudem dürften die Konsumenten in diesem Bereich auch in einer gesamtwirtschaftlichen Schwächephase widerstandsfähiger sein. Einer seiner Top-Picks bleibe die Porsche AG. Das Kursziel für Aktei habe Galliers von 117 auf 145 Euro nach oben geschraubt.Den optimistischen Ausblick von Porsche-Chef Oliver Blume habe zuletzt auch Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa zum Anlass genommen, das Kursziel um fünf auf 120 Euro anzuheben.Auch "Der Aktionär" bleibe für Porsche optimistisch. Porsche-Chef Oliver Blume sei zuletzt trotz aller Krisenherde für 2023 optimistisch geblieben. Die Erlöse der Porsche AG sollten auf 40 bis 42 Milliarden Euro zulegen. Das wären mindestens sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gewinnmarge des operativen Ergebnisses sehe der Porsche-Lenker zwischen 17 und 19 Prozent.Auch der Cayenne solle bis 2026 elektrifiziert werden. Seit Jahren komme das Modell auf starke Verkaufszahlen. Im vergangene Jahr seien es 95.604 Einheiten (30,8 Prozent Anteil am gesamten Absatz) gewesen. Damit habe der Cayenne vor dem Macan gelegen.Durch die neuen Elektro-Modelle Macan und Cayenne könnte der Anteil der Stromer am gesamten Portfolio bis 2025/2026 auf 40 bis 50 Prozent steigen. Jedoch sollte sich Porsche keine weiteren Verzögerungen beim Roll-out der neuer Elektro-Modelle - wie zuletzt beim eMacan - mehr leisten.Langfristig stimme die Richtung. Das Kursziel laute 140,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2023)