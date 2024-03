Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (05.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Porsche AG-Aktie habe in den vergangenen Tagen wieder in den Rückwärtsgang geschalten und die Gewinne von Ende Februar fast vollständig abgegeben. Auch am heutigen Dienstag verliere der Kurs weiter an Boden und stoße dabei auf eine wichtige Haltemarke, die es nun zu verteidigen gelte.Die Porsche AG-Aktie sei 1. März intraday über den Widerstand bei 86,60 Euro geklettert, habe aber am Ende wieder darunter geschlossen. Seitdem hätten die Bären das Ruder übernommen und den Kurs wieder an die Unterstützungszone bei 80,68 bis 81,76 Euro gedrückt. Gleichzeitig drohe der Kurs unter den GD20 bei 81,93 Euro zu fallen.Diese Marken gelte es nun zu halten, damit die Aufwärtsbewegung seit Beginn des Jahres fortgesetzt werden könne. Sollte dies nicht geschehen wäre, die nächste Unterstützung der GD50 bei 79,14 Euro. Ein erster Befreiungsschlag hingegen wäre das Überschreiten des März-Hoch bei 88,26 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche AG-Aktie: