ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (09.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ende September an die Börse gebrachten Aktien des Sportwagenbauers könnten aller Voraussicht nach noch vor dem Jahreswechsel in den deutschen Leitindex DAX aufsteigen. Neuigkeiten gebe es auch von Seiten der Analysten. Die britische Investmentbank Barclays habe sich zum ersten Mal zur Porsche AG-Aktie geäußert. Analyst Henning Cosman sehe sie bei 106 Euro fair bewertet."Der Aktionär" lehne sich etwas weiter aus dem Fenster und sehe die Porsche AG extrem gut positioniert, allen voran, was die Elektrifizierungs-Strategie betreffe. Kontinuierlich würden in den nächsten Monaten nach dem erfolgreichen Modell Taycan neue Stromer ausgerollt. Vor allem das Erfolgsmodell Macan solle die Porsche-Verkäufe ab 2024 elektrifizieren. Dadurch könnten bereits 2025 etwa 45% aller Verkäufe auf Elektroautos entfallen.Durch den Roll-out weiterer Stromer würden die Produktionskosten pro Auto fallen und gleichzeitig die Margen steigen. Porsche werde 2022 rund 39 Mrd. Umsatz machen und einen Gewinn von rund 6 Mrd. Euro erzielen - das mache ein KGV von aktuell knapp 20 bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2. Zu günstig im Vergleich zu den positiven Zukunftsaussichten. Porsche AG sei die derzeit aussichtsreichste Auto-Aktie auf dem deutschen Kurszettel. Das Kursziel laute 125 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2022)Börsenplätze Porsche AG-Aktie: