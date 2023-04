Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

118,55 EUR -0,29% (17.04.2023, 11:53)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

118,70 EUR -0,17% (17.04.2023, 11:42)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (17.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Am Montag habe die Porsche AG die Verkaufszahlen für das erste Quartal vorgelegt. Während andere Hersteller wie Mercedes oder BMW nur geringe Zuwächse oder gar Rückgänge vermeldet hätten, laufe es bei dem Sportwagenhersteller wie geschmiert. Ein deutliches Verkaufsplus von 18 Prozent stehe gegenüber dem Vorjahr zu Buche.In Zahlen seien das 80.767 Autos, die die Stuttgarter in den ersten drei Monaten des Jahres ausgeliefert hätten. Herausgestochen habe dabei vor allem das Wachstum im wichtigsten Markt China. Von den dortigen Preiskämpfen sei bei Porsche nichts zu spüren gewesen. Mit 21.365 Einheiten habe das Plus bei den Verkäufen starke 21 Prozent betragen.Der Autobauer habe in allen Regionen zugelegt, trotz einer laut Vertriebschef Detlev von Platen weiter eingeschränkten Teileverfügbarkeit. In Europa (ohne Deutschland) habe Porsche rund 14 Prozent mehr Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert. In Deutschland habe das Plus 19 Prozent betragen. Der gute Start stimme Weber zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf, habe von Platen verlauten lassen.Besonders beliebt seien bei den Porsche-Kunden weiter die SUV-Modelle: Vom Kompakt-SUV Macan habe Porsche 30 Prozent mehr verkauft, beim Cayenne sei es 23 Prozent nach oben gegangen. Die beiden Modelle hätten sich für knapp 60 Prozent des Absatzes verantwortlich gezeichnet. Der vollelektrische Taycan indes habe sich etwas schwächer verkauft, mit einem Minus von drei Prozent auf 9.152 Wagen. Hier hätte weiterhin Lieferengpässe belastet.DER AKTIONÄR bleibe für die Porsche AG weiterhin bullish. Die Nachfrage sei weiterhin stark. Der Elektroanteil dürfte mit dem Rollout der SUV-Modelle als Stromer bis 2025/2026 auf 40 bis 50 Prozent steigen. Jedoch sollte sich Porsche bei der Einführung neuer Elektro-Modelle keine weiteren Verzögerungen mehr leisten.Langfristig sind Kurse von 140 Euro möglich, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)