Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (04.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Seit dem Hoch am 22. November bei 112,45 Euro habe die Porsche AG-Aktie rund 17 Prozent verloren. Gehe es nach den Experten von JPMorgan, sollten Anleger das Kursniveau nutzen und den Autotitel nun ins Depot nehmen.Jose Asumendi von JPMorgan bleibe für den Sportwagenbauer extrem optimistisch. 2023 dürfte für die europäische Autoindustrie gewinnseitig ein starkes Jahr werden, habe der Analyst in einer Sektorstudie geschrieben. Er berufe sich dabei auf eine Beruhigung der Rohmaterial-Preise, stabilere Lieferketten und globale Produktionspläne. Autohersteller dürften ihre Preismacht erhalten und dazu das Produktionsvolumen senken. Sein Kursziel für die Porsche AG laute 140 Euro.Damit lehne sich Asumendi ziemlich weit aus dem Fenster. Patrick Hummel von der UBS zum Beispiel halte die Aktie der Porsche AG bei 105 Euro für fair bewertet. George Galliers von Goldman Sachs sehe Potenzial bis 120 Euro.Auch DER AKTIONÄR bleibe bei seiner positiven Einschätzung für die Aktie der Porsche AG. Die Aktie werde einer der Outperformer unter den Autowerten sein. Denn Porsche habe einige Trümpfe in der Hand. Der elektrisch angetriebene Taycan laufe und steuere aktuell bereits rund 14 Prozent zu den gesamten Verkäufen bei. 2024 komme der Macan als Stromer. Spätestens 2025 würden die Modelle Panamera und Cayenne als Elektro-Modelle ausgeliefert.Porsche CEO Oliver Blume habe einen klaren Plan. Die Elektro-Strategie stimme. Der Taycan komme bei den Kunden sehr gut an, weitere Stromer würden peu à peu ausgerollt.Anleger geben kein Stück aus der Hand! Kurse zwischen 90,00 Euro und 95,00 Euro bleiben Kaufchancen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2023)