Langfristig sind Kurse von 140 Euro möglich, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

110,30 EUR +0,73% (14.03.2023, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

109,30 EUR +0,37% (14.03.2023, 09:24)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (14.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Der Sportwagenbauer habe die Erwartungen verfehlt. Umsatz und Gewinn hätten 2022 unter den Schätzungen der Analysten gelegen. Erste Reaktion: Die Porsche AG-Aktie habe am Montag um rund fünf Prozent auf 108,90 Euro nachgegeben. Der Ausblick für 2023 jedoch stimme. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan bleibe für die Aktie des Luxusauto-Herstellers optimistisch.2022 habe Porsche ein Plus beim Umsatz von 13,6 Prozent auf 37,6 Mrd. Euro gemacht. Analysten seien im Vorfeld von 38,4 Mrd. Euro ausgegangen.Auch was das operative Ergebnis angehe, habe Porsche-Chef Oliver Blume die Erwartungen nicht erfüllen können. Porsche habe 6,77 Mrd. Euro geliefert. Experten seien von einem Zuwachs von rund einem Drittel auf 6,95 Mrd. Euro ausgegangen.Für 2023 bleibe CEO Blume etwas optimistischer als der Markt. Die Erlöse der Porsche AG sollten auf 40 bis 42 Mrd. Euro zulegen. Das wären mindestens sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gewinnmarge des operativen Ergebnisses solle zwischen 17 und 19 Prozent liegen.Analyst Jose Asumendi von der Bank JPMorgan habe die Ziele des Unternehmens für 2023 "robust" genannt. Der Mittelwert der für dieses Jahr in Aussicht gestellten operativen Marge impliziere, dass das operative Ergebnis (EBIT) um drei Prozent über der aktuellen Markterwartung liege. Gleichwohl rechne er nicht mit größeren Änderungen der Konsensprognosen für 2023 und 2024. Asumendi habe seine Kaufempfehlung bestätigt. Sein Kursziel laute 140 Euro.Fakt sei: Durch die neuen Modelle eMacan, den Cayenne sowie eventuell den Panamera könnte der Anteil der Stromer am gesamten Portfolio bis 2025/2026 auf 40 bis 50 Prozent gesteigert werden. Damit wäre Porsche der Schnellste unter den Autobauern, der sein Portfolio vom Verbrenner Richtung Elektroantrieb drehe. Blumes langfristiges Ziel sei es, bis 2030 über 80 Prozent vollelektrische Autos zu liefern.Die Zahlen für 2022 hätten einen Tick unter den Erwartungen gelegen, die Kursschwäche sei nachvollziehbar. Der Ausblick für 2023 stimme. DER AKTIONÄR bleibe für die Porsche AG optimistisch. Vorstand Oliver Blume habe - was die Elektro-Strategie betreffe - eine klaren Plan. Weitere Verzögerung beim Roll-out neuer Modelle wie vor allem dem eMacan wären jedoch ein negatives Zeichen für die Aktie.