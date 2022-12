Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (12.12.2022/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der deutsche Sportwagenhersteller Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) wartet erneut mit erfreulichen Nachrichten auf, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Nicht nur seien die Anleger über die bisherige Entwicklung des Aktienkurses seit dem Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG im September dieses Jahres entzückt. Jetzt sei zusätzlich bekannt geworden, dass das Unternehmen per 19.12.2022 in den Kreis der 40 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX aufgenommen werde. Könnte dies für weitere Kurssteigerungen sorgen?Porsche fasziniere Autobegeisterte schon seit langer Zeit. Das wohl bekannteste Modell, der Porsche 911, habe seine große Premiere auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main bereits im September 1963 gefeiert und noch heute gebe es das traditionsreiche Modell auf dem Markt. Nicht verwunderlich also, dass das Unternehmen auch das Börsenkürzel P911 gewählt habe.Aber nicht nur das Auto sei beeindruckend, sondern auch das Unternehmen an sich. Sein Börsengang (als Herauslösung aus dem Volkswagen-Konzern) sei der größte Börsengang Europas gewesen, gemessen an der Marktkapitalisierung von rund EUR 78 Milliarden. Der Börsengang eröffne der Porsche AG größere unternehmerische Freiheit. So ende mit Ablauf dieses Jahres der Beherrschungsvertrag mit Volkswagen . An dessen Stelle trete ein Kooperationsvertrag zu marktüblichen Konditionen.Das Unternehmen Porsche setze sich ehrgeizige Ziele. Mittelfristig strebe das Unternehmen eine operative Umsatzrendite von 17 bis 19 Prozent und eine Automotive EBITDA-Marge von 25 bis 27 Prozent an. Außerdem wolle der Konzern ein Niveau von etwa 12,5 bis 14 Prozent bei der Automotive Netto-Cash-Flow-Marge erreichen. Langfristig werde eine operative Umsatzrendite von mehr als 20 Prozent erwartet.Die Porsche AG erhalte per Mitte Dezember dieses Jahres den Einzug in den DAX und werde den Sportartikelhersteller PUMA ersetzen. Porsche habe dies nach nur gut zwei Monaten an der Börse erreicht. PUMA werde entsprechend in den MDAX absteigen. Grund für den schnellen Aufstieg sei die Bewertung von Porsche an der Börse. Das Unternehmen sei mittlerweile circa EUR 98 Milliarden wert. Für Porsche sei der schnelle Aufstieg in den DAX das Resultat der geleisteten Arbeit über die letzten Jahre.Die Porsche AG sei mittlerweile das dritte Unternehmen aus dem Volkswagen-Konzern im Leitindex. Neben der Muttergesellschaft, der Volkswagen AG, sei auch noch die Porsche Automobil Holding SE ( ISIN DE000PAH0038 WKN PAH003 ) im Index vertreten. Bei der Porsche Automobil Holding SE handle es sich um eine Beteiligungsgesellschaft, hinter der die Familien Porsche und Piëch stünden. Sie halte Beteiligungen in den Bereichen Mobilitäts- und Industrietechnologie. Insbesondere habe sie die Mehrheit der Stammaktien der Volkswagen AG. Künftig kämen somit sieben der 40 Unternehmen aus dem DAX aus der Automobilindustrie: die Porsche AG, Porsche Automobil Holding, Volkswagen, BMW Daimler Truck und der Zulieferer Continental . (Analyse vom 12.12.2022)