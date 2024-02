XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

81,48 EUR -0,22% (09.02.2024, 11:15)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (09.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Porsche habe am 25. Januar den neuen e-Macan in Singapur vorgestellt. Der neue Stromer werde zunächst in zwei Varianten erhältlich sein: Macan 4 und als Macan Turbo. Die ersten Auslieferungen an Kunden würden im zweiten Halbjahr 2024 erwartet. Aufgrund der Tatsache, dass der Verbrenner-Macan in Europa eingestellt werde, sei ein reibungsloser Anlauf des neuen Stromers wichtig. Nur so könne ein größerer Absatzeinbruch im dritten Quartal verhindert werden.Die Porsche-Strategie sei stimmig: Durch die neuen Modelle eMacan, Panamera und Cayenne werde Porsche seine Produktpalette in den nächsten Jahren Stück für Stück elektrifizieren. Als Ziel für 2030 habe der deutsche Sportwagenbauer einen Elektroanteil von 80% an den Neuauslieferungen ausgegeben. Auch was die Software-Strategie angehe, sehe es danach aus, dass sich Porsche immer mehr vom Mutterkonzern VW abkoppele. Zuletzt sei ein Deal mit Mobileye ausgehandelt worden. Mit einem aktuellen KGV von 17 für 2024 und einem KUV von 1,5 sei die Aktie des Luxusauto-Herstellers zu günstig, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2023)Börsenplätze Porsche AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:81,06 EUR -0,78% (09.02.2024, 11:30)