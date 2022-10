Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (04.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere des Börsenneulings Porsche AG hätten sich am Dienstag um knackige 6,9 Prozent auf 87,48 Euro erholt. Ein Befreiungsschlag für die Aktie. Es gelte weiter: Der Sportwagenbauer und die zugehörigen Anteilscheine hätten deutliches Upside-Potenzial.Die Porsche-Aktie habe am Dienstag deutlich zugelegt. Grund seien unter anderem die ordentlichen Verkaufszahlen in den USA gewesen. Porsche habe den US-Absatz im dritten Quartal nach eigenen Angaben um 8,5 Prozent auf 16.581 Autos erhöht. VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) habe um 12 Prozent zugelegt, BMW um 3 Prozent.J.P. Morgan-Experte, Jose Asumendi, habe den US-Gesamtabsatz im September leicht über dem Marktkonsens, aber knapp unter seiner Schätzung gesehen.Porsche liege im Plan. Der US-Absatz trage mit rund 20 Prozent einen wichtigen Teil zum Gesamtumsatz bei.Zur Erinnerung: Ein Verbrennungsmotor inklusive Getriebe habe rund 1.400 Teile. Ein Elektromotor inklusive Batterie komme auf 200 Teile. Das zeige, was grundsätzlich bei den Margen von Porsche möglich sei. Diese lägen aktuell bei knapp 16 Prozent. Rolle Porsche den Panamera und den Cayenne als Stromer aus, sowie den Kompakt-SUV Macan, der auch in der neuen Generation als reiner Stromer verkauft werde, sei deutliches Upside-Potenzial drin.Porsche sei erst am Anfang seiner Elektro-Strategie. Margen jenseits von 25 Prozent plus X sollten für Porsche also in naher Zukunft durchaus möglich sein. Die Porsche-Aktie sei demnach nicht nur im Vergleich zu Ferrari günstig. In Anbetracht der guten Elektro-Strategie, der möglichen Zusatzverdiente durch Software-Updates sowie des Margenpotenzials, das in den neuen Elektroautos schlummert, hat die Aktie langfristig durchaus das Potenzial sich zu verdoppeln, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2022)