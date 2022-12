XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

96,88 EUR +3,46% (19.12.2022, 17:36)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (19.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Der DAX-Neuling habe gleich am ersten Tag im deutschen Leitindex wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Die Aktie des Sportwagenbauers habe um rd. 3,5% zugelegt, womit sie zudem eine dreitägige Verlustserie beendet habe. Zu Beginn der neuen Woche sei die Porsche AG auch erstmals im Auto-Subindex des marktbreiten europäischen STOXX Europe 600 gehandelt worden. Mit der Porsche AG werde der DAX noch autolastiger: Nun würden sieben der 40 Indexmitglieder aus dem Automobil- bzw. Nutzfahrzeugsektor stammen."Der Aktionär" bleibr bei seiner positiven Einschätzung für die Porsche AG-Aktie. Noch sei der vollelektrische Taycan der einzige reine Stromer im Portfolio. Das werde sich 2024 ändern. Dann komme der eMacan auf den Markt. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass der elektrische Macan sofort ein Verkaufserfolg werde, wodurch Porsche die Möglichkeit habe, den Anteil der reinen Elektroautos am Gesamtabsatz auf 45 bis 50% im Jahr 2025 zu steigern. Dadurch wäre Porsche der Schnellste unter den Autobauern der alten Garde, dem Umschwung von Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität erfolgreich zu meistern. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2022)Börsenplätze Porsche AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:97,38 EUR +3,24% (19.12.2022, 21:16)