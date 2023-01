Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (09.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schon letzte Woche hätten mehrere Analysten ihre Einschätzungen zur Porsche-Aktie aktualisiert und diese mit teils sehr bullishen Kurszielen versehen. Am Montag habe nun die Citigroup eine Studie mit Blick auf das Jahr 2023 vorgelegt. Laut Analyst Martin Wilkie sei Porsche einer der favorisierten Werte im Sektor.Der Citi-Experte erkenne in seinem Sektor-Ausblick auf das Jahr 2023 eine Präferenz für Premiumhersteller. Daher habe Wilkie die Bewertungsmodelle in der Automobilbranche aktualisiert und sehe Porsche neben Mercedes-Benz als Top-Pick im Sektor. Sein Kursziel für den Sportwagenbauer liege mit 120 Euro deutlich über den aktuellen Kursen. Dementsprechend habe er seine Einschätzung für die Papiere auf "kaufen" belassen."Der Aktionär" favorisiere unter den deutschen Autobauern ebenfalls die Porsche AG. Überzeugen könnten die Stuttgarter vor allem mit ihrer soliden Elektrostrategie. Der Taycan zeichne sich als bislang einziges elektrisches Modell für rund 14 Prozent der aktuellen Verkäufe aus. Weitere Stromer würden in den kommenden Jahren ausgerollt. Darunter auch die beliebten SUV-Modelle Macan und Cayenne.Porsche-CEO Oliver Blume habe einen klaren Plan. Die Elektro-Strategie stimme. Hinzu komme die auf KGV- und KUV-Basis günstige Bewertung im Sektor. Anleger würden kein Stück aus der Hand geben!Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AGAktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.