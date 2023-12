Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (14.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Nachdem die Aktie der Porsche AG von knapp 100,00 Euro bis auf 81,34 Euro gefallen sei, habe das Papier am Dienstag Rückenwind von der HSBC bekommen. Analyst Michael Tyndall habe den DAX-Wert nach dem Rücksetzer zum Kauf empfohlen.Analyst Michael Tyndall von der britischen Investmentbank HSBC habe die Aktie der Porsche AG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die China-Risiken des Sportwagenbauers seien bereits mehr als eingepreist, habe er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Nach der jüngsten Korrektur des Aktienkurses sei das Papier nun attraktiv bewertet. Die Modelldynamik und die Preismacht würden am Markt aktuell unterschätzt. Das Kursziel von Analyst Tyndall laute 100 Euro.Zuletzt sei die Aktie der Porsche AG sogar zwischenzeitlich unter den IPO-Preis gefallen. Im September 2022 sei die Aktie der Porsche AG zu einem Preis von 82,50 Euro emittiert worden.Die Gründe dafür seien vielschichtig gewesen: Analysten hätten befürchtet, dass der Macan eine Verkaufslücke im nächsten Jahr aufgrund des Auslaufens des Verbrenners in Europa hinterlassen würde. Zudem seien die Verkaufszahlen im wichtigsten Absatzmarkt China im dritten Quartal um 12 Prozent gesunken.Positiv: Porsche habe zuletzt mitgeteilt, dass der vollelektrische Macan im zweiten Quartal 2024 ausgerollt werde. Darüber hinaus sollte der neue Cayenne die Verkaufszahlen wieder antreiben.Porsche dürfte im dritten Quartal das Tief bei den Margen gesehen haben. Neue Produkte und ein besserer Preis-Mix im Jahr 2024 sollten die Aktie wieder Richtung 100 Euro bringen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2023)