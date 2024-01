Auf dem Aktuellen Niveau ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 langfristig eine Wette wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Porsche AG. (Analyse vom 22.01.2024)



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (22.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Automobil-Welt sei im Wandel. Weg von der Cash-Cow der vergangenen Jahrzehnte, dem Verbrenner, hin zum Smartphone auf vier Rädern. Die neuen Stromer der chinesischen Start-ups, ausgestattet mit hochwertiger Software und einem Infotainment, das sich an den Kundenbedürfnissen orientiere, würden im wichtigsten Automarkt der Welt immer mehr Marktanteile gewinnen. Metzler und Barclays hätten die Aktie der Porsche AG nicht nur deshalb heruntergestuft.Die deutschen Hersteller müssten derzeit zähneknirschend zusehen, wie ihre Gewinne in China nur so dahinschmelzen würden. Sei der wichtigste Automarkt der Welt jahrelang ein Selbstläufer gewesen, so müssten sich die deutschen Autobauer in Zukunft kräftig strecken, um mit den innovativen neuen Playern mithalten zu können.Auch den erfolgsverwöhnten Porsche-Managern bereite der wichtigste Absatzmarkt der Welt Kopfzerbrechen. Im Gesamtjahr 2023 habe der Luxusauto-Hersteller nur noch 79.283 Autos in China verkauft. Minus 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Tendenz sei eindeutig: 2021 seien noch 32 Prozent aller weltweite verkauften Porsche in China abgesetzt worden. 2023 seien es nur noch 25 Prozent gewesen. "Bei Porsche ist die offene Flanke China und China ist der Zukunftsmarkt. Das zeigt den wunden Punkt", sage Auto-Experte, Ferdinand Dudenhöffer, gegenüber dem "Aktionär".Viele Marktteilnehmer seien in den letzten Wochen zunehmend skeptisch geworden. Die Porsche-Aktie rutsche sogar unter den IPO-Preis von 82,50 Euro. Nicht nur die China-Schwäche habe den Kurs belastet, sondern auch die Modellpolitik.Aber ob der elektrische Macan die Verkaufslücke schließen könne? Schwierig.Zu Beginn der neuen Handelswoche hätten sowohl Metzler als auch Barclays die Porsche-Aktie abgestuft. Barclays-Analyst Henning Cosman habe das Kursziel um 10 auf 80 Euro gesenkt. Das Bankhaus Metzler sehe für die Aktie nunmehr Potenzial bis 108 Euro. Zuvor habe das Kursziel 112 Euro gelautet. Dagegen habe Jose Asumendi von JP Morgan gehalten. Er bleibe bei seiner positiven Haltung zur Porsche-Aktie. Sein Kursziel laute 120 Euro."Wir berücksichtigen Daten aus der Branche, Berichte von Wettbewerbern und Gespräche mit dem Unternehmen. Bei unserem Kursziel sehen wir die Aktie bei einem 15-fachen EV/EBIT für 2025 und einer 17,5% EBIT-Marge bewertet", so Asumendi in seiner neuesten Studie.2024 werde sicherlich ein weiteres, herausforderndes Jahr für die Automobil-Hersteller. Dennoch sollte Porsche mit seinen Luxus-Schlitten weitaus weniger Probleme bekommen, als etwas Massen-Hersteller wie Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ). Der Absatz sollte auf Vorjahresniveau liegen. Die Marge von knapp 17 Prozent sei ausbaufähig. Luxusauto-Hersteller Ferrari etwa komme auf 38 Prozent Marge. Porsche sei wie auch Ferrari einer der Hauptnutznießer der wachsenden Zahl besonders vermögender Privatpersonen.