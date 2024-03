Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (13.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Porsche-Chef Oliver Blume blicke mit Vorsicht auf das Jahr 2024. Der Manager rechne mit einer Marge zwischen 15 und 17%. Damit habe der Autobauer weit unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Diese hätten im Vorfeld im Schnitt mit einer Bandbreite zwischen 16 und 18% gerechnet.PBlume habe mit einem schwachen Ausblick Anleger und Analysten enttäuscht. Das sei aber schnell abgehakt worden. 2024 sei als Übergangsjahr akzeptiert, worden, 2025 solle es wieder aufwärts gehen. "Der Aktionär" bleibe langfristig von der Porsche-Strategie überzeugt. Durch die neuen Modelle eMacan, Panamera und Cayenne werde Porsche seine Produktpalette in den nächsten Jahren Stück für Stück elektrifizieren.Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage 1,5, das KGV laute 15. Konkurrent Ferrari komme auf Multiple von über 8 (KUV) bzw. 44 (KGV). Mittelfristig seien Kurse der Porsche AG-Aktie um 120 Euro durchaus drin, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Porsche AG-Aktie: