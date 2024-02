Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (20.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Porsche-Aktie habe in den vergangenen Tagen einen Gang zurückgeschaltet und sei unter eine wichtige Unterstützung gefallen. Anleger sollten die Hoffnung jedoch nicht aufgeben, denn mit dem jüngsten Rücksetzer habe sich eine bullishe Chartformation gebildet, die weiteres Aufwärtspotenzial verspreche.Durch die Konsolidierung der letzten Tage habe sich eine Bullenflagge mit den Trendlinien bei aktuell 80,50 Euro und 77,70 Euro ausgebildet. Ein Ausbruch aus dieser Formation würde ein starkes Kaufsignal generieren und die Aktie über die Widerstandszone zwischen 80,68 Euro und 81,76 Euro katapultieren.Der Weg wäre dann frei bis zum Hoch vom 24. November bei 86,48 Euro. Sollte der Kurs auch diese Haltemarke überwinden, sei das nächste Kursziel das November-Hoch bei 93,08 Euro. Kurz darauf dürfte der GD200 folgen, der aktuell noch bei 95,72 Euro verlaufe.Risikofreudige Anleger könnten bei einem Ausbruch aus der Bullenflagge kaufen. Konservative Anleger sollten hingegen ein Überwinden der Widerstandszone abwarten. "Der Aktionär" habe die Porsche-Aktie vor einem Monat empfohlen und liege seitdem bereits rund acht Prozent im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.