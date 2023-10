Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (16.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Porsche habe von Januar bis September mehr Sport- und Geländewagen verkauft. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres seien 242.722 Fahrzeuge ausgeliefert worden - rund 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Autobauer am Freitag in Stuttgart mitgeteilt habe. Der Absatz sei demnach in fast allen Weltregionen gewachsen - im wichtigsten Automarkt China sei er jedoch zurückgegangen. Dorthin seien 60.748 Wagen ausgeliefert worden. Das entspreche einem Rückgang von etwa 12 Prozent. Das liege vor allem an der weiterhin herausfordernden Wirtschaftslage in dieser Region, habe es geheißen.In Deutschland sei die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge von Januar bis September um gut 19 Prozent gewachsen. Im restlichen Europa habe das Unternehmen rund 23 Prozent mehr Autos verkauft. In Nordamerika habe das Absatzplus 14 Prozent betragen, in Übersee- und Wachstumsmärkten 23 Prozent. "In weltwirtschaftlich unsicheren Zeiten profitieren wir aktuell insbesondere von unserer weltweit sehr ausbalancierten Absatzstruktur", so Vertriebschef Detlev von Platen.Besonders beliebt sei der Sportwagen-Klassiker 911. Von diesem Modell habe der Autobauer 27 Prozent mehr verkauft. Hoch im Kurs habe auch der Kompakt-SUV Macan mit einem Plus von 15 Prozent gestanden. Der vollelektrische Taycan, dessen Absatz zuletzt geschwächelt habe, habe sich ebenfalls besser verkauft: Die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge sei um 11 Prozent auf 27.885 gestiegen.In einer ersten Reaktion auf die Zahlen habe das Analysehaus Jefferies das Kursziel für die Porsche AG von 105 auf 95 Euro gesenkt. Die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autobauer und -zulieferer sollten robust ausfallen und die Jahresziele stützen, so Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei der Porsche AG, die ihren Zwischenbericht am 25. Oktober vorlege, müssten die Gewinne trotz einer starken Entwicklung beim Modell 911 erst noch positiv überraschen.Auch Oddo BHF habe das Kursziel wenige Tage zuvor um 15 Euro auf 110 Euro gesenkt.Die Zahlen für das dritte Quartal sollten solide ausfallen. Große Ausreißer nach oben seien nicht zu erwarten. Die Daten sollten eher als Vorleistung für 2024 gesehen werden. Denn die Zahlen sollten Investitionen und einige Anlaufkosten zur Einführung neuer Produkte 2024 beinhalten.Durch den letzten Rücksetzer sei die Bewertung von Porsche wieder auf ein interessantes Niveau zurückgefallen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage 2,0, das KGV laute 15. Konkurrent Ferrari komme auf Multiple von rund 9 (KUV) beziehungsweise 44 (KGV).Positiv: Das Porsche-Management habe in Sachen E-Mobility einen klaren Plan. Als Ziel für 2030 habe Porsche einen Elektroanteil von 80 Prozent an den Neuauslieferungen ausgegeben. Auch was die Software-Strategie angehe, sehe es danach aus, dass sich Porsche immer mehr vom Mutterkonzern VW abkoppele.Auf dem aktuellen Niveau ist eine Anfangsposition vertretbar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2023)