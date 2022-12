Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (12.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Aktie der Porsche AG sei zuletzt deutlich zurückgekommen. Das Minus im Vergleich zum Höchststand betrage mittlerweile rund 11 Prozent. Nachdem das Papier in kürzester Zeit den Aufstieg in den Leitindex DAX geschafft habe, hätten Anleger Gewinne vom Tisch genommen.Nachdem festgestanden habe, dass die Porsche AG am 19. Dezember den Sportartikelhersteller PUMA im deutschen Leitindex ersetzen werde, hätten Anleger Gewinne bei der Aktie des Luxusautobauers mitgenommen. Sell on good News.Dennoch sollte man sich an Fan der Porsche-Aktie dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Zuletzt habe die Bank of America das Kursziel für die Aktie der Porsche AG von 110 auf 114 Euro angehoben.Bullish bleibe auch Goldman Sachs. Die US-Investmentbank habe die Einstufung für die Porsche AG anlässlich einer Investorenkonferenz zur europäischen Autoindustrie auf "buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Grundtenor in den Präsentationen sei mit Blick auf 2023 vorsichtig optimistisch gewesen, habe Analyst George Galliers in einer Branchenstudie geschrieben.Dadurch könnte Porsche bereits 2025 einen Anteil von rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen von 45 oder gar 50 Prozent am Gesamtabsatz schaffen.Der Sportwagen-Hersteller Porsche sei einer der schnellsten und innovativsten Player, was dem Umschwung hin zum E-Mobility-Player angehe. Die Aktie sei im Vergleich zu Tesla oder Ferrari noch immer nicht zu teuer. Rücksetzer sind Kaufchancen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link