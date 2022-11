Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (04.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Ende September an die Börse gebrachten Aktien des Sportwagenbauers Porsche AG würden voraussichtlich noch vor Weihnachten den DAX bereichern. Index-Experte Tom Koula von der Investmentbank Stifel Europe sehe die Volkswaren-Tochter (VW) nach der Index-Überprüfung im Dezember "ganz klar im deutschen Leitindex".Mit einem am Anteil der frei handelbaren Aktien gemessenen Börsenwert von knapp 15 Milliarden Euro "liegt Porsche aktuell auf Platz 22, gleich hinter Vonovia und wäre damit also auch ein Fast Entry", erkläre Index-Experte Tom Koula. Wenn im DAX - wie im Dezember - keine reguläre Index-Überprüfung anstehe, dann würden außerordentliche Regeln greifen. Während diese Regeln für DAX-Mitglieder weniger streng als die regulären seien, müssten Aufnahmekandidaten dagegen höhere Hürden überwinden.Verdrängen würde der Sportwagenbauer im Dezember laut Koula aus heutiger Sicht den Sportartikelhersteller Puma SE. Mit einer am Streubesitz orientierten Marktkapitalisierung von 4,7 Milliarden Euro sei dieser derzeit das kleinste DAX-Mitglied, noch hinter dem Online-Händler Zalando oder dem Energietechnikkonzern Siemens Energy.Die Deutsche Börse werde die DAX-Indices am Montagabend, 5. Dezember überprüfen. Etwaige Änderungen würden am Montag, 19. Dezember, in Kraft treten. Porsche wäre sicherlich eine Bereicherung für den DAX.Durch den Roll-out weiterer Stromer würden die Produktionskosten pro Auto fallen und gleichzeitig die Margen steigen. Porsche werde 2022 rund 39 Milliarden Umsatz machen. Gewinn: rund sechs Milliarden Euro. Mache ein KGV von aktuell knapp 20 bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0. Für einen Premium-Hersteller mit einer guten E-Strategie zu günstig.Porsche ist die derzeit aussichtsreichste Auto-Aktie auf dem deutschen Kurszettel, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 125,00 Euro. (Analyse vom 04.11.2022)Mit Material von dpa-AFX