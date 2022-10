Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (14.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Porsche habe im bisherigen Jahresverlauf etwas mehr Sportwagen verkauft. Von Januar bis September hätten die Auslieferungen um 2 Prozent auf 221.512 Autos zugelegt, wie die Volkswagen -Tochter am Freitag in Stuttgart mitgeteilt habe. In Europa und auf dem Heimatmarkt seien die meisten Zuwächse verbucht worden.Vertriebsvorstand Detlev von Platen habe gesagt: "In den ersten neun Monaten des Jahres konnten wir trotz einiger Herausforderungen die Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr steigern. Die Begehrlichkeit von Porsche als moderner Luxusmarke sowie unserer Produkte ist auf allen Kontinenten hoch. Gleichzeitig beschäftigen uns weiterhin Einschränkungen bei der Belieferung mit Bauteilen, die sich auf die Wartezeiten der Kunden auswirken."In Europa habe der Zuwachs bei den verkauften Autos zwischen Januar und September 11 Prozent auf 42.204 Fahrzeuge betragen. In Deutschland seien 20.850 Sportwagen ausgeliefert worden. Ein Plus von 9 Prozent. In China sei bei den Auslieferungen ein Rückgang von einem Prozent auf 68.766 Fahrzeuge verzeichnet worden. Dort habe es in der Vergangenheit immer wieder starke Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie gegeben. China sei der wichtigste Einzelmarkt von Porsche.In Nordamerika habe es 56.357 Auslieferungen gegeben. Ein Minus von 4 Prozent. Im ersten Quartal sei ein Frachter mit 4.000 Autos der VW-Gruppe, darunter auch zahlreiche der Marke Porsche, auf dem Weg in die USA ausgebrannt und anschließend gesunken. Das sei ein Grund für den dortigen Absatzrückgang gewesen.Die Porsche-Aktie bleibt auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: