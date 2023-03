Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (16.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Porsche-Chef Oliver Blume habe bei der Vorlage der Zahlen für 2022 die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt. Umsatz und Gewinn hätten zwar Zuwächse verbucht, die Experten hätten allerdings etwas mehr erwartet. Der Ausblick auf 2023 aber stimme.Deutsche Bank Research habe die Zahlen und den Ausblick zum Anlass genommen, die Kaufempfehlung für die Porsche AG-Aktie zu bestätigen. Das Kursziel laute 115 Euro. Der solide Ausblick der VW-Sportwagentochter unterstreiche die Stabilität des Geschäfts, habe Analyst Tim Rokossa in einer Studie geschrieben. Das gleiche das etwas leichter als erwartet ausgefallene vierte Quartal aus.Berenberg habe noch eine Schippe draufgelegt. Der hohe Auftragsbestand bei hochpreisigen Autos schirme die Profitabilität des Zuffenhausener Unternehmens vor den meisten Nachfrageschocks ab, habe Analyst Adrian Yanoshik in einer Studie geschrieben. Er habe sein Kursziel um 5 auf 125 Euro angehoben. Auch Jose Asumendi von JPMorgan habe seine Kaufempfehlung mit Kursziel 140 Euro bestätigt.