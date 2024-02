Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (28.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Porsche-Chef Oliver Blume habe am 25. Januar in Singapur den neuen Macan offiziell vorgestellt. Der neue Stromer aus dem Hause Porsche werde zunächst in zwei Varianten erhältlich sein: Macan 4 und als Macan Turbo. Die Reichweite solle rund 600 km betragen. Schönes Design, ansprechende Leistungsdaten. Design, die technischen Daten ok. Der neue Stromer müsse ein Erfolg werden. Die Aktie habe bereits ihre Aufholjagd gestartet.Aufgrund der Tatsache, dass der Verbrenner-Macan in Europa eingestellt werde, sei ein reibungsloser Anlauf des neuen Stromers wichtig. Nur so könne ein größerer Absatzeinbruch im dritten Quartal verhindert werden.Analyst Pal Skirta rechne für den Sportwagenbauer mit einem robusten Geschäftsjahr 2024, wobei dieser von seinem gut gefüllten Auftragsbuch profitieren sollte. Sein Kursziel für die Akte der Porsche AG laute 104 Euro.Etwas defensiver gehe Bernstein Research-Analyst Daniel Roeska an die Porsche-Story heran. Die europäischen Autohersteller könnten es sich nicht länger leisten, Marktanteile in Europa und den USA zu verlieren, so der Experte in einer Branchenstudie. Sein Kursziel für die Porsche-Aktie laute 90 Euro. Roeska begründe seine Zurückhaltung mit einer sinkenden Verbrauchernachfrage und sowie der Tatsache, dass Käufer wohl zunehmend auf günstigere Pkw setzen dürften.Aus technischer Sicht sei die Aktie wieder nach oben gedreht. Die 100-Tage-Linie bei 82,81 Euro sei geknackt worden. Jetzt gelte es, den nächsten Widerstand bei 82,81 Euro aus dem Markt zu nehmen. Im Anschluss wäre der Weg bis 94,50 Euro frei. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage 1,5, das KGV laute 15. Konkurrent Ferrari komme auf Multiple von über 8 (KUV) beziehungsweise 51 (KGV).Die Aktie der Porsche AG hat Nachholpotenzial, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2024)