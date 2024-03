Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (15.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Porsche-Chef Oliver Blume blicke mit Vorsicht auf das Jahr 2024. Der Manager habe am Dienstag nur eine Marge zwischen 15 und 17 Prozent in Aussicht gestellt. Die Analysten hätten sich in einer ersten Reaktion enttäuscht gezeigt. Im Vorfeld hätten die Erwartungen in einer Range zwischen 16 und 18 Prozent gelegen. Die Enttäuschung hätten die Anleger allerdings schnell wieder abgeschüttelt. Der Blick sei nach vorne gerichtet worden. Aufgrund vieler Modellwechsel solle es 2025 wieder aufwärts gehen.2024 bringe Porsche neue Versionen des Panamera und des Elektrosportwagens Taycan sowie den lange erwarteten vollelektrischen Macan auf den Markt. Zudem sei bereits spät im Jahr 2023 der neue Cayenne gestartet, das meistverkaufte Modell der Zuffenhausener. Auch der Sportwagenklassiker 911 werde im Frühsommer aufgefrischt. Porsche habe bereits angedeutet, dass die zeitversetzten und gestaffelten Produktanläufe herausfordernd sein würden.Um zwölf auf 100 Euro habe Analyst Stephen Reitman von der Société Générale (SocGen) sein Kursziel für die Porsche AG-Aktie erhöht. Der Ausblick für 2024 sei wie von ihm befürchtet schwach ausgefallen, hab in einer Studie geschrieben. Er habe sein Kursziel zwar an die Bewertung von Ferrari angepasst, halte aber eine Verschnaufpause für angemessen.Analyst Jose Asumendi von JPMorgan rechne damit, dass Absatz und Ergebnis im zweiten Halbjahr wieder in Gang kommen würden und der Modellwechsel dann im kommenden Jahr voll durchschlage. Sein Kursziel laute 120 Euro.Positiv habe sich auch Tim Rokossa von der Deutschen Bank geäußert. Das Zahlenwerk des Sportwagenherstellers sei durchwachsen ausgefallen, habe Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Einem soliden vierten Quartal stehe ein vorsichtiger Ausblick für die Profitabilität entgegen. Im zweiten Halbjahr und darüber hinaus könnte die Entwicklung wieder besser werden. Sein Kursziel laute 100 Euro.Auch DER AKTIONÄR bleibe langfristig von der Porsche-Strategie überzeugt. 2024 sei als Übergangsjahr akzeptiert worden, 2025 sollte es für Porsche wieder aufwärts gehen. Durch die neuen Modelle eMacan, Panamera und Cayenne werde Porsche seine Produktpalette in den kommenden Jahren Stück für Stück elektrifizieren.Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage 1,5, das KGV laute 15. Rivale Ferrari komme auf Multiple von über 8 (KUV) bzw. 44 (KGV). Mittelfristig sind für die Porsche AG-Aktie Kurse von 120 Euro drin, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)