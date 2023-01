Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

105,40 EUR -0,38% (30.01.2023, 10:36)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

107,00 EUR +0,75% (30.01.2023, 10:21)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (30.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Gleich mehrere Analysten hätten zuletzt ihre Schätzungen zur Porsche AG aktualisiert und ihre Kursziele für die Aktie überarbeitet. Heute würden die Experten von Berenberg nachlegen. "Der Aktionär" favorisiere unter den deutschen Autobauern ebenfalls die Porsche AG und setze bei seinem Depotwert auf neue Höchstkurse.Berenberg habe die Kaufempfehlung für die Aktie der Porsche AG bestätigt und das Kursziel von 96,80 auf 120 Euro angehoben. Eine Abschwächung der Autonachfrage sei 2023 zunehmend wahrscheinlich, so Analyst Adrian Yanoshik in einer Branchenstudie.Allerdings gebe es in diesem Zusammenhang mit dem Markt in China einen potenziellen Joker. Wegen der erwarteten Nachfrageentwicklung und wegen steigender Kosten habe er seine diesjährigen Gewinnerwartungen für den Sektor gekürzt. In den Premium- und Luxus-Segmenten sollten Hersteller aber bessere Voraussetzungen für die Preisgebung haben. Dies mache den Preismix beim Sportwagenbauer Porsche vielversprechend.Porsche sei als ausschließlicher Premium-Hersteller strukturell gut positioniert. Die Elektro-Strategie stimme. Hinzu komme die auf KGV- und KUV-Basis günstige Bewertung im Peergroup-Vergleich. Auch aus charttechnischer Sicht stimme das Bild. Seit dem Hoch am 22. November bei 112,45 Euro habe die Aktie zuletzt durchgeschnauft und bis auf 91 Euro zurückgesetzt. Die jüngste Konsolidierung scheine nun aber beendet. Die Aktie sei bereits wieder auf die Überholspur gewechselt und dürfte nun die alten Hochs ansteuern. Im Anschluss könnte der Titel dann Kurs auf die Ziele der Analysten nehmen.Anleger halten daher an dem "Aktionär"-Depotwert fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link