XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

115,00 EUR +5,60% (14.03.2023, 17:36)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (14.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.

Der Sportwagenbauer habe im Jahr 2022 sein Umsatzziel zwar verfehlt, aber einen Rekordgewinn eingefahren. Porsche habe derzeit einen Elektroauto-Anteil von nur 11%. Das schaffe man mit nur einem einzige Modell, dem Taycan. Die Verkaufszahlen seien aber rückläufig. Die Porsche AG komme bei der Elektromobilität nicht so schnell voran wie man es eigentlich müsste. Es sei auch zweifelhaft ob der Sportwagenbauer weiterhin so hohe Gewinne erzielen könne, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.03.2023)