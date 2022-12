XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (06.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.PUMA müsse für Porsche AG im DAX Platz machen. Die Aktie des Sportwagenbauers habe bereits im Vorfeld von der erwarteten Aufnahme in den deutschen Leitindex profitiert. Es sei aber fraglich, ob das auch mittel- und langfristig der Fall sein werde. Porsche AG erziel zwar satte Gewinne, doch die Elektroauto-Strategie der Stuttgarter gehe nicht so ganz auf. Zudem sei die Porsche AG mit einem KGV von 20 auch nicht günstig bewertet, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.12.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Porsche AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:105,30 EUR -0,94% (06.12.2022, 16:58)