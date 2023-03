XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (15.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi spreche bei der Porsche AG von guten Zahlen, sehr gutem Bewertungsniveau und Profitabilität. Der Markt scheine zu der gleichen Auffassung zu kommen. Die Aussichten seien ebenfalls positiv - es solle ein neues Luxus-SUV auf den Markt kommen. Gleichzeitig habe man die Kosten weiter im Blick. Von daher ist bei Porsche AG alles in Ordnung, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.03.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Porsche AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:112,70 EUR -1,49% (15.03.2023, 15:59)