Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

83,46 EUR +1,53% (27.02.2024, 16:30)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

83,52 EUR +1,24% (27.02.2024, 16:18)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (27.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Porsche AG befinde sich seit Mitte Januar in einer steilen Aufwärtsbewegung. Zuletzt sei sogar der Ausbruch aus einer bullishen Chartformation gelungen. Auch am heutigen Dienstag gebe der Kurs weiter Gas und überwinde zwischenzeitlich sogar einen wichtigen Widerstand. Das seien nun die nächsten Ziele.Nach dem Ausbruch aus der Bullenflagge am 21. Februar habe der Kurs die Widerstandszone bei 80,68 bis 81,76 Euro zurückerobern und damit auch das Einstiegssignal für konservative Anleger generieren können. Auch am heutigen Dienstag zeige die Porsche-Aktie, was in ihr stecke und lege zwischenzeitlich um rund zwei Prozent zu. Dabei sei auf Intraday-Basis auch der Sprung über das Februar-Hoch bei 84,14 Euro gelungen.Die erste Hürde für die Porsche-Aktie sei nun, das Februar-Hoch nachhaltig zu überwinden. Danach sei der Widerstand aus dem Doppelboden vom 28. September und 10. November bei 86,60 Euro die nächste Hürde. Im Anschluss habe die Aktie dann Luft bis zum November-Hoch bei 93,08 Euro, bevor der GD200 bei 94,92 Euro angesteuert werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche AG-Aktie: