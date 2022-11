Porsche ist die derzeit aussichtsreichste Auto-Aktie auf dem deutschen Kurszettel, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.11.2022)



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (01.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Aktie der Porsche AG zeige den anderen Autobauern weiter die Rücklichter. Mit 103,50 Euro habe sie am Montag einen weiteren Höchststand erreicht und ihre Buchgewinne für Aktionäre der ersten Stunde auf 25 Prozent ausgebaut. DER AKTIONÄR sehe für den Autotitel weiteres Potenzial nach oben.Die Porsche AG habe am Freitag über eine deutliche Ergebnissteigerung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres berichtet und die Jahresziele bestätigt. Für die Aktien sei es nach schwachem Start letztlich deutlich bergauf gegangen.Im Detail habe der Porsche-Umsatz habe um knapp 16 Prozent auf 26,7 Mrd. Euro zugelegt, wie aus dem Zwischenbericht des Wolfsburger Mutterkonzerns Volkswagen am Freitag hervorgegangen sei. Das operative Ergebnis habe von knapp 3,6 Mrd. Euro im Vorjahr auf 5,05 Mrd. Euro angezogen. "Die Marge wurde durch geringere Auslieferungen im Quartalsvergleich (nach wie vor Lieferengpässe) und höhere Betriebskosten belastet", habe UBS-Analyst Patrick Hummel in einer ersten Reaktion auf die Zahlen geschrieben. Hummel habe dennoch an seinem Kursziel für die Porsche-aktie von 105 Euro festgehalten.DER AKTIONÄR sei ebenfalls von Porsche überzeugt. Der als reines Elektroauto aufgebaute Taycan komme bei der Kundschaft an und habe 2021 für fast 14 Prozent der Verkäufe gestanden.Leider sei der Marktstart des E-Macan aufgrund von Software-Problemen auf 2024 verschoben worden. Ursprünglich sollte der neue Stromer 2023 kommen.Der Macan sei mit 88.362 verkauften Fahrzeugen und einem Umsatzanteil von rund 29,3 Prozent das verkaufsstärkste Modell von Porsche. Porsche-Produktionschef Albrecht Reimold wolle im Übrigen laut einem Bericht der Automobilwoche mit dem elektrischen Macan die gleichen Stückzahlen erreichen wie beim Verbrenner-Modell.Porsche stehe erst am Anfang seiner Elektro-Strategie. Peu a peu würden in den kommenden Monaten neue Stromer ausgerollt. Dadurch würden die Margen steigen. Dazu kämen zusätzliche Einnahmen, die durch Software generiert würden.Porsche werde 2022 rund 39 Mrd. Umsatz machen. Gewinn: rund sechs Mrd. Euro. Mache ein KGV von aktuell knapp 20 bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0.