Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

97,96 EUR +2,36% (25.10.2022, 10:14)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

97,00 EUR +1,46% (25.10.2022, 10:00)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (25.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Porsche-Aktionäre der ersten Stunde hätten seit der Ausgabe Ende September zu 82,50 Euro inzwischen einen Gewinn von rund 15 Prozent erzielt. Während "Der Aktionär" für die Aktie weiteres Potenzial sehe, halte sich die DZ BANK eher zurück.DZ BANK-Analyst Michael Punzet halte das Papier der Porsche AG auf dem aktuellen Niveau für "ambitioniert bewertet". Laut einer Studie von Punzert erschienen positive Aspekte wie die Fokussierung auf das Premium- beziehungsweise Luxussegment oder die Zusammenarbeit mit dem VW-Konzern ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) größtenteils im aktuellen Börsenkurs berücksichtigt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Punzets Kursziel laute 94 Euro."Der Aktionär" dagegen sehe für die Porsche AG-Aktie auf dem aktuellen Niveau weiteres Potenzial. Grund sei die Elektrofizierungs-Strategie. Der Taycan sei 2021 mehr als 41.000 mal verkauft worden und erreiche bereits 13,7 Prozent des gesamten Absatzes. Hinzu komme: Sowohl der Cayenne wie auch der Panamera würden bald als reine Stromer ausgerollt. Das bisherige Erfolgsmodell, der Macan, werde folgen.Die Aktie der Porsche AG ist nach wie vor zu günstig, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link