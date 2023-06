Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (14.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es laufe rund bei der Porsche AG. Die Fahrzeuge seien heiß begehrt, die Kunden bereit, sportliche Preise auf den Tisch zu legen. Gestiegene Rohstoff- und Lohnkosten könnten quasi beliebig an Kunden weitergegeben werden, wie der im ersten Quartal deutlich gestiegene durchschnittliche Verkaufspreis zeige.116.000 Euro hätten dort die Käufer pro Sportwagen auf den Tisch gelegt. Rund 9.000 Euro mehr als im Vorjahr.Wie auch die Preise sei die Aktie zuletzt nach oben geklettert und nehme Kurs auf eine spannende Marke. So notiere das noch relativ junge Papier knapp unter der 120-Euro-Marke. Nur noch wenig darüber liege das im Mai markierte Rekordhoch von 120,45 Euro. Sollte der Aktie der Sprung darüber gelingen, würde frisches Potenzial freigesetzt.Aber auch langfristig sehe es gut aus beim Sportwagenbauer. So sollten in den kommenden Jahren mit den SUVs Macan und Cayenne die beliebtesten Modelle als E-Autos ausgerollt werden. Dadurch könnte der Anteil der Stromer am gesamten Portfolio bis 2025/2026 auf 40 bis 50 Prozent steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.