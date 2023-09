Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (19.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Nach ihrem IPO im vergangenen September habe sich die Aktie der Porsche AG zunächst prächtig entwickelt. Kein Wunder, habe der Sportwagenbauer doch regelmäßig mit starken Auslieferungszahlen und hohen Gewinnmargen überzeugt. Zuletzt habe sich das Blatt jedoch gewendet und die Aktie sei massiv abverkauft worden. Wie gehe es nun weiter?Seit dem Rekordhoch im Mai habe das Papier rund 20 Prozent verloren. Damit habe die Aktie auch fast alle wichtigen Unterstützungen gerissen. Auf dem Weg zum IPO-Kurs bleibe als letzter Support nur noch das Dezember Tief bei 91,00 Euro.Ausschlaggebend für den Abverkauf seien die Probleme im VW-Konzern gewesen. Durch Probleme bei der Software-Tochter Cariad sei es etwa zu Verzögerungen beim Rollout neuer Modelle gekommen. So sei die Elektro-Version des kleinen Porsche-SUV Macan - immerhin das am zweitmeisten verkaufte Modell der Stuttgarter - auf 2024 nach hinten verschoben worden. Dass der Taycan als bisher einziges E-Modell aufgrund begrenzt verfügbarer Teile zuletzt ebenfalls zurückgehende Absätze verzeichnet habe, sei bei Anlegern auch nicht gut angekommen.Jedoch: Die langfristigen Aussichten bei Porsche würden unverändert gut bleiben. Die Elektro-Strategie bei Porsche habe Hand und Fuß. Der Konzern arbeite an eigenen Hochleistungsbatterien und plane hierfür, ein Werk hochzuziehen. Zudem folge neben dem E-Macan im Jahr 2026 auch das beliebteste Porsche-Modell, der Cayenne, als Stromer. Darüber hinaus besteche der Konzern weiterhin mit hohen Margen und einer starken Nachfrage.