Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

79,32 EUR +0,66% (01.02.2024, 14:39)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

79,16 EUR +0,05% (01.02.2024, 14:24)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (01.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Nach einem eher verhaltenen Start ins neue Jahr habe die Porsche AG-Aktie in den vergangenen zwei Wochen einen Gang zugelegt. Damit sei das Papier des 19-maligen Le-Mans-Siegers zwei Widerständen deutlich näher gekommen und stehe kurz vor dem Ausbruch aus dem mehrmonatigen Abwärtstrend.Bereits am Mittwoch sei es der Porsche AG-Aktie gelungen, die Trendlinie aus dem August-Hoch 2023 und dem November-Hoch 2023 bei 78,70 Euro zu überschreiten. Damit stünden einem neuen Aufwärtstrend nur noch der GD50 bei aktuell 79,80 Euro und die Widerstandszone zwischen 81,00 Euro (Tief der IPO-Woche vom 3. Oktober) und 81,48 Euro (Oktober-Tief 2023) im Weg.Könne der Autotitel diese beiden Widerstände nachhaltig überwinden, dürfte der nächste Boxenstopp erst beim Hoch vom 15. November bei 93,08 Euro erfolgen. Die nächste Hürde wäre dann der GD200, die aktuell bei 97,86 Euro verlaufe. Das Best-Case-Szenario wäre das Erreichen des Ursprungs der Abwärtstrendlinie beim August-Hoch 2023 bei 113,60 Euro. Dies entspräche einem Kursplus von rund 40 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche AG-Aktie: