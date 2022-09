Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

82,92 EUR -1,29% (29.09.2022, 16:03)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

82,90 EUR -1,31% (29.09.2022, 15:49)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (29.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Trotz der angespannten Lage an den Finanzmärkten habe der Sportwagenbauer Porsche AG am Donnerstag einen guten, aber keinen begeisternden Börsenstart hingelegt. Der erste Kurs der Porsche-AG-Vorzugsaktie habe mit 84 Euro fast 2% über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro gelegen.Einen Kurs unter der Marke von 82,50 Euro habe es nicht gegeben. Die Konsortialbanken hätten es aber anfangs durchaus schwer gehabt, ihn auf der Höhe des Ausgabepreises zu stützen. Zuletzt habe sich der Kurs mit 84,66 Euro dann aber wieder etwas komfortabler mit 2,6% im Plus bewegt. Von den Vorzugsaktien könne nun ein Viertel an der Börse gehandelt werden, sie würden jedoch kein Stimmrecht besitzen.Die Anleger des Mutterkonzerns Volkswagen hätten abrer enttäuscht auf den Börsenstart reagiert: Nachdem der Ausgabepreis am Mittwoch am oberen Ende der vorab ausgegebenen Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro festgelegt worden sei und Taxen zwischenzeitlich schon deutlicher im Plus gelegen hätten, hätten sie sich offenbar mehr versprochen. Entsprechend sei die VW-Vorzugsaktie um 5% und die Stammaktie der Wolfsburger um 5,6% gefallen.Das Papier des VW-Großaktionärs Porsche SE sei am Donnerstag sogar noch deutlicher um 7,4% abgesackt. Die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte Beteiligungsgesellschaft halte künftig ein Viertel der stimmberechtigten Porsche-AG-Stammaktien und verfüge damit über eine Sperrminorität beim Stuttgarter Sportwagenbauer. Dieser erhoffe sich von dem Gang aufs Parkett allerdings einen Schritt zu wieder mehr Eigenständigkeit.Sei die Porsche-Aktie bei Kursen um 84,50 Euro eine Wette wert? Ein Vergleich mit Ferrari möge vielleicht etwas zu hoch gegriffen sein. Schließlich baue Ferrari Luxusautos. Die Nachfrage sei auch in Zeiten von Rezession und Krisen ungebrochen hoch. Porsche dagegen baue Premium-Autos. Die Nachfrage könnte in Krisenzeiten durchaus etwas zurückgehen. Dennoch: Ferrari werde 2022 knapp 4,8 Mrd. Euro Umsatz erzielen, bei einem Gewinn von rund 920 Mio. Euro. Das KGV betrage 36, das KUV 7,5. Porsche werde 2022 rund 39 Mrd. Umsatz machen. Gewinn: rund 6 Mrd. Euro. Mache ein KGV von knapp 17 am oberen Rand der IPO-Spanne von 82,50 Euro. Das KUV betrage 1,9.Was die Elektro-Strategie von Porsche betreffe, so steuere man einer spannenden Zukunft entgegen. Tesla zeige ,welche Margen hier möglich seien. Mit dem vollelektrischen Modelle Taycan habe Porsche eine erste Duftmarke gesetzt. 2021 seien mehr als 41.296 Modelle davon verkauft worden - ein Plus von 106% im Vergleich zum Vorjahr. Der Hybrid-Bolide Cayenne komme ebenfalls bei den Käufern an, wie auch der Panamera, ebenfalls als Hybridauto aufgesetzt. Beide würden ebenfalls bald als reine Stromer ausgerollt, wie auch der Macan. Kurzum: Die Margen würden durch die Stromer-Strategie weiter steigen. Die Porsche AG-Vorzugsaktie sei ein Investment wert, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2022)