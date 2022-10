Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (06.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem erneuten Rückschlag zur Wochenmitte hätten sich Autowerte am Donnerstag wieder stabilisiert. Der STOXX Europe 600 Autos & Parts habe mit plus 0,9 Prozent zu den überdurchschnittlichen Gewinnern gehört. Er habe sich nach seinem Tief seit November 2020 am Montag um bis zu 7 Prozent erholt, bevor es tags zuvor im schwachen Gesamtmarkt wieder abwärts gegangen sei. Was die Autowerte angehe, steche besonders die Porsche AG ins Auge - die Aktie ziehe auf und davonBesonders gefragt seien bei den Anlegern die Papiere des Börsenneulings Porsche AG. Die Aktien der VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 )-Tochter hätten nach der Erstnotiz vor einer Woche zunächst einen schweren Stand. Beim Halten des Ausgabepreises von 82,50 Euro seien sie wie am Markt bereits vermutet auf die Hilfe der Konsortialbanken angewiesen gewesen. Kurzzeitig seien sie gar auf 81 Euro abgetaucht. Von diesem Niveau aus hätten sie sich nun um über 12,5 Prozent auf 91,26 Euro erholt.Die US-Großbank Bank of America habe am Mittwochabend bestätigt, dass sie zwischen dem 29. September und dem 4. Oktober insgesamt knapp 3,8 Millionen Aktien erworben habe. Die Bank of America sei unter den beteiligten Konsortialbanken das koordinierende Geldinstitut."Der Aktionär" sei der Ansicht, dass die Aktie noch weiteres Potenzial nach oben habe.Der Kompakt-SUV Macan werde in der neuen Generation ebenfalls als reiner Stromer ausgerollt, die kleinere Modellreihe 718 werde folgen. Auch Cayenne und Panamera würden bald vollelektrisch angetrieben werden.Die Porsche-Aktie sei nach wie vor zu günstig. In Anbetracht der guten Elektro-Strategie, der möglichen Zusatzverdiente durch Software-Updates sowie des Margenpotenzials, das in den neuen Elektroautos schlummert, hat die Aktie durch das Potenzial bis auf 125,00 Euro zu klettern, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. (Analyse vom 06.10.2022)