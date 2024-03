Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (12.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Porsche-Chef Oliver Blume blicke mit Vorsicht auf das Jahr 2024. Der Manager rechne mit einer Marge zwischen 15 und 17 Prozent. Damit habe Porsche weit unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Die Aktie gehe auf Talfahrt.Die Porsche AG setze sich angesichts vieler Modellwechsel in diesem Jahr vorsichtige Ziele bei der angestrebten Profitabilität. Die operative Umsatzrendite erwarte das Management um Chef Oliver Blume in einer Bandbreite von 15 bis 17 Prozent, wie der Konzern am Dienstag in Stuttgart mitgeteilt habe. Das wäre weniger als die im Vorjahr bei 18,0 Prozent stabil gehaltene Marge und auch weniger, als sich Analysten zuvor ausgerechnet hätten. Beim Umsatz gehe Porsche von 40 bis 42 Milliarden Euro aus.2023 habe das Unternehmen auch dank eines Auslieferungsanstiegs um gut drei Prozent beim Erlös 40,5 Milliarden Euro erwirtschaftet und damit knapp acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor.In diesem Jahr bringe Porsche neue Versionen vom Panamera und dem Elektrosportwagen Taycan sowie den vollelektrischen Macan auf den Markt. Zudem sei bereits spät im Jahr 2023 der neue Cayenne gestartet. Auch der Sportwagenklassiker 911 werde im Frühsommer aufgefrischt. Porsche habe bereits angedeutet, dass die zeitversetzten und gestaffelten Produktanläufe herausfordernd sein würden. Mittel- und langfristig halte Porsche an seinen Renditeambitionen fest, habe Finanzchef Lutz Meschke laut Mitteilung betont.Im vergangenen Jahr sei der Gewinn je Vorzugsaktie von 5,44 Euro auf 5,67 Euro gestiegen. Die Dividende solle von 1,01 Euro auf 2,31 Euro je Vorzugspapier zulegen.Patrick Hummel von der UBS etwa habe mit einer operativen Marge innerhalb der Bandbreite von 16 bis 18 Prozent gerechnet, bevor es seiner Ansicht nach 2025 wieder deutlich besser laufen würde.Porsche-Chef Oliver Blume habe mit einem schwachen Ausblick Anleger und Analysten enttäuscht. Die Aktie gehe in die Knie und notiere deutlich unter dem IPO-Preis von 82,50 Euro. "Der Aktionär" bleibe dabei: Porsche sei gut positioniert. Die Strategie sei stimmig: Durch die neuen Modelle eMacan, Panamera und Cayenne werde Porsche seine Produktpalette in den nächsten Jahren Stück für Stück elektrifizieren. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage 1,5, das KGV laute 15. Konkurrent Ferrari komme auf Multiple von über 8 (KUV) beziehungsweise 44 (KGV). Unter 80 Euro sei das Papier kaufenswert. (Analyse vom 12.03.2024)Mit Material von dpa-AFX