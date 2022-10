Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz. und Porsche SE.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

81,84 EUR -0,63% (03.10.2022, 16:49)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

81,68 EUR -0,99% (03.10.2022, 16:34)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (03.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Porsche AG seien am Montag im Xetra-Handel erstmals unter den Ausgabepreis gefallen. Bisher habe es Kurse unter der Marke von 82,50 Euro nur im außerbörslichen Handel gegeben, was damit begründet worden sei, dass die beim Börsengang beteiligten Konsortialbanken in den ersten Tagen im Haupthandel für Unterstützung gesorgt hätten.Zu Wochenbeginn sei es dann aber auch auf Xetra soweit gewesen: Der Kurs für die Vorzugsaktien des Sportwagenbauers sei zuletzt um 1,4 Prozent auf 81,30 Euro gefallen. Die VW-Tochter habe am vergangenen Donnerstag den größten deutschen Börsengang seit der Telekom im Jahr 1996 gefeiert.Damit einhergehend seien am Montag auch die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund von Anlegern abgestoßen worden. Allen voran habe dies für die Titel der VW-Konzernholding Porsche SE gegolten, die um 3,8 Prozent abgerutscht seien und ihr Tief seit Januar 2021 erreicht hätten. Für die Vorzugsaktien von Volkswagen sei es um 2,1 Prozent bergab gegangen und die Stammaktien der Wolfsburger hätten 3,1 Prozent an Wert verloren. Der europäische Autosektor habe derweil auch zur Schwäche mit einem Abschlag von 1,8 Prozent geneigt, der ihm den niedrigsten Stand seit November 2020 beschert habe. Die Branchenwerte würden derzeit generell stark unter den Rezessionssorgen der Anleger leiden.Auch wenn die Aktie der Porsche AG noch etwas Sand im Getriebe hat: Auf dem aktuellen Kursniveau ist das Papier ein Investment wert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Durch die fortschreitende Elektrifizierungsstrategie sollte es der Luxusautobauer schaffen, seine Margen weiter auszuweiten. (Analyse vom 03.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: