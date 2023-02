Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Aktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

113,60 EUR +3,37% (02.02.2023, 13:23)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

113,50 EUR +3,65% (02.02.2023, 13:09)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (02.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den letzten Tagen hätten sich gleich mehrere Analysten zur Aktie der Porsche AG geäußert. Tenor: Grundsätzlich sollte das Umfeld für die Hersteller von Luxusautos gut bleiben. Die Aktie indes erreiche ein neues Rekordhoch.Jefferies habe die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Es mache den Eindruck, als ob die Marktbedingungen für die Hersteller luxuriöser sportlicher Fahrzeuge stark bleiben, habe Analyst Philippe Houchois in einer Studie geschrieben. Es gebe daher keinen Grund, die Aktien von Ferrari oder Porsche nicht zu mögen. Bei Porsche bleibe 2023 aber ein Jahr der Konsolidierung.Etwas optimistischer sehe Berenberg-Analyst Adrian Yanoshik die Zukunft der Porsche AG. Eine Abschwächung der Autonachfrage sei 2023 zunehmend wahrscheinlich, habe Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Allerdings gebe es in diesem Zusammenhang mit dem Markt in China einen potenziellen Joker. Wegen der erwarteten Nachfrageentwicklung und wegen steigender Kosten habe er seine diesjährigen Gewinnerwartungen für den Sektor gekürzt. In den Premium- und Luxus-Segmenten sollten Hersteller aber bessere Voraussetzungen für die Preisgebung haben. Dies mache den Preismix beim Sportwagenbauer Porsche vielversprechend. Das Kursziel für die Aktie habe Yanoshik deshalb von 96,80 auf 120 Euro angehoben.Optimistisch bleibe auch Analyst Michael Foundoukidis von Oddo BHF. Für ihn sei und bleibe die Aktie der Porsche AG einer der "Top Picks" innerhalb der Autobranche. Von der Berichtssaison erwarte er sich kaum Überraschungen, die Ausblicke könnten allerdings ermutigen. Sein Kursziel laute 120 Euro.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Porsche AG optimistisch. Der Auto-Hersteller habe einige Trümpfe in der Hand. Der elektrisch angetriebene Taycan komme bei den Kunden gut an, auch wenn die Absätze des Stromers zuletzt aufgrund von Lieferkettenproblemen etwas zurückgegangen seien.Mit dem Roll-out des eMacan sowie den Modellen Panamera und Cayenne habe Porsche die Chance, den Anteil der Stromer am Gesamtabsatz bis 2025 auf 40 bis 50 Prozent zu steigern.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Porsche AG-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Stärkere Rücksetzer bei der Aktie würden Kaufchancen bleiben. (Analyse vom 02.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: